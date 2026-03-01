Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Кипра
В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу израильтяне разгромили сборную Кипра 83:54.
Израильтяне существенно улучшили шансы на выход в следующий этап - выходят три команды из четырех.
После 10 минут 24:12, 20 -45:29, 30 - 68:42.
Самый результативный игрок сборной Израиля Адам Ариэль (13 + 4 подбора).
