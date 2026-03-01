x
01 марта 2026
01 марта 2026
01 марта 2026
последняя новость: 22:01
01 марта 2026
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Кипра

Баскетбол
время публикации: 01 марта 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 20:48
Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Кипра
AP Photo/Darron Cummings

В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу израильтяне разгромили сборную Кипра 83:54.

Израильтяне существенно улучшили шансы на выход в следующий этап - выходят три команды из четырех.

После 10 минут 24:12, 20 -45:29, 30 - 68:42.

Самый результативный игрок сборной Израиля Адам Ариэль (13 + 4 подбора).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
