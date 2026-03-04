Израильтяне набрали 17 очков. "Майами" разгромил "Бруклин". Результаты матчей НБА
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 09:37
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" разгромил "Бруклин" 124:98.
Шарлотт Хорнетс - Даллас Мэверикс 117:90
Вторую половину матча "шершни" выиграли 60:42.
Кливленд Кавальерз - Детройт Пистонз 113:109
Орландо Мэджик - Вашингтон Уиззардс 126:109
Третью четверть хозяева выиграли 40:27.
Лидер "Орландо" Паоло Банкеро набрал 37 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.
Майами Хит - Бруклин Нетс 124:98
Статистика баскетболистов сборной Израиля и "Бруклина": Денни Вульф (11 + 5 подборов + 5 передач), Бен Сараф (6 + 4 передачи).
Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс 95:111
Чикаго Булз - Оклахома-Сити Тендер 108:116
