x
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтяне набрали 17 очков. "Майами" разгромил "Бруклин". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 09:37
Израильтяне набрали 17 очков. "Майами" разгромил "Бруклин". Результаты матчей НБА
AP Photo/Lynne Sladky

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" разгромил "Бруклин" 124:98.

Шарлотт Хорнетс - Даллас Мэверикс 117:90

Вторую половину матча "шершни" выиграли 60:42.

Кливленд Кавальерз - Детройт Пистонз 113:109

Орландо Мэджик - Вашингтон Уиззардс 126:109

Третью четверть хозяева выиграли 40:27.

Лидер "Орландо" Паоло Банкеро набрал 37 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

Майами Хит - Бруклин Нетс 124:98

Статистика баскетболистов сборной Израиля и "Бруклина": Денни Вульф (11 + 5 подборов + 5 передач), Бен Сараф (6 + 4 передачи).

Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс 95:111

Чикаго Булз - Оклахома-Сити Тендер 108:116

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Кипра
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

"Лейкерс" разгромил "воинов". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Невероятное поражение литовцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Поражения сборных Аргентины и Кубы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира по баскетболу