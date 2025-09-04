x
04 сентября 2025
Спорт

Перед матчем против израильтян. Лука Дончич выиграл спор, сделав невероятный бросок

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 сентября 2025 г., 17:33
Перед матчем против израильтян. Лука Дончич выиграл спор, сделав невероятный бросок
AP Photo/Petros Giannakouris

Сегодня в 18:00 начнется матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу Израиль - Словения.

На тренировке перед матчем лидер словенцев выиграл спор, сделав невероятный точный бросок из-за пределов поля.

Как пишут словенские СМИ, спор проиграл бывший центровой столичного "Апоэля" Ален Омич (Будучность).

Видео замечательного броска опубликовано в YouTube.

