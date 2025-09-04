Перед матчем против израильтян. Лука Дончич выиграл спор, сделав невероятный бросок
время публикации: 04 сентября 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 17:33
Сегодня в 18:00 начнется матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу Израиль - Словения.
На тренировке перед матчем лидер словенцев выиграл спор, сделав невероятный точный бросок из-за пределов поля.
Как пишут словенские СМИ, спор проиграл бывший центровой столичного "Апоэля" Ален Омич (Будучность).
Видео замечательного броска опубликовано в YouTube.
