04 сентября 2025
Спорт

Известный баскетболист арестован за домашнее насилие

Баскетбол
Полиция
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:17
Известный баскетболист арестован за домашнее насилие
Известный американский баскетболист Синдариус Торнвелл был арестован за домашнее насилие, сообщает АВС.

Женщина заявила полицейским, что они ссорились с баскетболистом, а потом он напал на нее.

Когда она держала на руках их маленького ребенка он бросил в нее стакан с водой, а затем ударил по затылку.

30-летний Синдариус Торнвелл в 2017-21 годах выступал в НБА за "Лос-Анджелес Клипперс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Орландо Мэджик". Он провел в НБА 164 игры (4 - в поэй-офф).

Затем баскетболист выступал в чемпионатах Германии, Турции, России, Китая и Польши.

Спорт
