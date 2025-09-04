Известный баскетболист арестован за домашнее насилие
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 08:17
Известный американский баскетболист Синдариус Торнвелл был арестован за домашнее насилие, сообщает АВС.
Женщина заявила полицейским, что они ссорились с баскетболистом, а потом он напал на нее.
Когда она держала на руках их маленького ребенка он бросил в нее стакан с водой, а затем ударил по затылку.
30-летний Синдариус Торнвелл в 2017-21 годах выступал в НБА за "Лос-Анджелес Клипперс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Орландо Мэджик". Он провел в НБА 164 игры (4 - в поэй-офф).
Затем баскетболист выступал в чемпионатах Германии, Турции, России, Китая и Польши.
