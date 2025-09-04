"Лос-Анджелес Клипперс" подозревается в обходе "потолка зарплат"

НБА подозревает "Лос-Анджелес Клипперс" и его владельца Стива Балмера в обходе потолка зарплат, сообщает Sportando со ссылкой на ESPN.

Согласно документам, полученным Пабло Торре, обанкротившаяся в 2025 году компания Aspiration заплатила Каваю Леонарду по рекламному контракту 28 миллионов долларов.

Подозревают, что данный рекламный контракт - дополнительный платеж баскетболисту, который сделал Балмер в обход потолка зарплат.

В 2021 году Кавай Леонард подписал четырехлетний контракт на сумму 176.3 миллиона долларов (на тот момент максимально разрешенная сумма).

Представитель НБА заявил, что лига проведет расследование.

Клуб и Стив Балмер заявили, что обвинения ложные.