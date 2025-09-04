Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Гречанки разгромили сборную Израиля
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 08:31
На Мальте завершился групповой этап женского юношеского чемпионата Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).
Израильтянки проиграли все матчи группового этапа.
В третьем туре гречанки разгромили сборную Израиля 22:6.
В плэй-офф израильтянки сегодня встретятся со сборной Великобритании, украинки - Чехии..
Ссылки по теме