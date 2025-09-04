x
04 сентября 2025
Спорт

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Гречанки разгромили сборную Израиля

Водное поло
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 08:31
Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Гречанки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Ng Han Guan

На Мальте завершился групповой этап женского юношеского чемпионата Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).

Израильтянки проиграли все матчи группового этапа.

В третьем туре гречанки разгромили сборную Израиля 22:6.

В плэй-офф израильтянки сегодня встретятся со сборной Великобритании, украинки - Чехии..

Спорт
