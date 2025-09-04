Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Гречанки разгромили сборную Израиля

На Мальте завершился групповой этап женского юношеского чемпионата Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).

Израильтянки проиграли все матчи группового этапа.

В третьем туре гречанки разгромили сборную Израиля 22:6.

В плэй-офф израильтянки сегодня встретятся со сборной Великобритании, украинки - Чехии..