04 сентября 2025
Спорт

Тель-авивский "Маккаби" подписал полузащитника сборной Кабо-Верде

Футбол
время публикации: 04 сентября 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 12:23
Тель-авивский "Маккаби" подписал полузащитника сборной Кабо-Верде
AP Photo/Darko Vojinovic

Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с опцией продления с атакующим полузащитником сборной Кабо Верде Элио Варелой.

Футболист может играть на позиции нападающего, атакующего полузащитника, вингера.

С 2024 года Элио Варела выступал за "Гент". До этого он играл в чемпионате Португалии.

Ранее к клубу присоединился колумбийский атакующий полузащитник Кервин Андраде, выступавший за бразильский клуб "Форталеза".

Тель-авивский "Маккаби" в конце летнего трансферного окна покинули нападающий Дор Турджеман (перешел в "Нью-Ингланд Революшн"), бразильский полузащитник Уэсли Патати (перешел в АЗ Алкмаар, Нидерланды) и сербский центральный защитник Неманья Стойич (перешел в "Сочи").

