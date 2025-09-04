Тель-авивский "Маккаби" подписал полузащитника сборной Кабо-Верде
время публикации: 04 сентября 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 12:23
Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с опцией продления с атакующим полузащитником сборной Кабо Верде Элио Варелой.
Футболист может играть на позиции нападающего, атакующего полузащитника, вингера.
С 2024 года Элио Варела выступал за "Гент". До этого он играл в чемпионате Португалии.
Ранее к клубу присоединился колумбийский атакующий полузащитник Кервин Андраде, выступавший за бразильский клуб "Форталеза".
Тель-авивский "Маккаби" в конце летнего трансферного окна покинули нападающий Дор Турджеман (перешел в "Нью-Ингланд Революшн"), бразильский полузащитник Уэсли Патати (перешел в АЗ Алкмаар, Нидерланды) и сербский центральный защитник Неманья Стойич (перешел в "Сочи").
Ссылки по теме