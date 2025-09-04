Умер известный боксер и тренер, чемпион Европы
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 08:59
3 сентября на 63-м году жизни умер известный немецкий боксер и тренер Михаэль Тимм, сообщает Bild.
Он умер от рака.
В некрологе Михаэль Тимм назван "влиятельной фигурой в любительском и профессиональном боксе".
Михаэль Тимм выступал в среднем и полусреднем весе.
Он - победитель юниорского чемпионата ГДР, трехкратный чемпион ГДР, чемпион Европы 1985 года.
Михаэль Тимм тренировал таких известных боксеров как Юрген Бремер, Сергей Дзинзирук, Луан Красничи, Андрей Котельник, Руслан Чагаев.
