04 сентября 2025
04 сентября 2025
04 сентября 2025
04 сентября 2025
Спорт

Умер известный боксер и тренер, чемпион Европы

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 04 сентября 2025 г., 08:59
Умер известный боксер и тренер, чемпион Европы
3 сентября на 63-м году жизни умер известный немецкий боксер и тренер Михаэль Тимм, сообщает Bild.

Он умер от рака.

В некрологе Михаэль Тимм назван "влиятельной фигурой в любительском и профессиональном боксе".

Михаэль Тимм выступал в среднем и полусреднем весе.

Он - победитель юниорского чемпионата ГДР, трехкратный чемпион ГДР, чемпион Европы 1985 года.

Михаэль Тимм тренировал таких известных боксеров как Юрген Бремер, Сергей Дзинзирук, Луан Красничи, Андрей Котельник, Руслан Чагаев.

