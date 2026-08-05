В Таиланде молния убила футболиста во время матча
время публикации: 05 августа 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 15:22
В Таиланде молния убила футболиста во время матча
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Во время матча турнира Golok FA Cup 2026 молния убила футболиста, сообщают таиландские СМИ.
Трагический инцидент произошел 4 августа в провинции Наритхиват.
Пострадали 9 футболистов.
После удара молнии несколько игроков упали на газон.
Умер 24-летний Софван Авэ.
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