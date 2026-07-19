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Умер известный советский футболист, бывший полузащитник "Бейтара"

Футбол
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:32 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:32
Умер известный советский футболист, бывший полузащитник "Бейтара"
AP Photo/Hameraldi Agolli

18 июля на 64-м году жизни умер известный советский футболист Сергей Агашков, сообщают российские СМИ.

О причинах смерти не сообщается.

Полузащитник выступал за команды "Колхозчи" (Ашхабад), СКА (Ростов-на-Дону), "Торпедо" (Москва), "Бейтар" (Тель-Авив), "Анкарагюджю", "Поско" (Южная Корея).

Сергей Агашков - бронзовый призер чемпионата СССР 1991 года, чемпион Южной Кореи 1992 года.

В 1991 году он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата СССР.

Спорт
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