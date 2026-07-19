Умер известный советский футболист, бывший полузащитник "Бейтара"
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:32 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:32
18 июля на 64-м году жизни умер известный советский футболист Сергей Агашков, сообщают российские СМИ.
О причинах смерти не сообщается.
Полузащитник выступал за команды "Колхозчи" (Ашхабад), СКА (Ростов-на-Дону), "Торпедо" (Москва), "Бейтар" (Тель-Авив), "Анкарагюджю", "Поско" (Южная Корея).
Сергей Агашков - бронзовый призер чемпионата СССР 1991 года, чемпион Южной Кореи 1992 года.
В 1991 году он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата СССР.
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