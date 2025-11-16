x
Спорт

Бадминтон. Израильтянин проиграл в финале турнира в Ирландии

Бадминтон
время публикации: 16 ноября 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 10:42
Бадминтон. Израильтянин проиграл в финале турнира в Ирландии
AP Photo/Aurelien Morissard

Победителем турнира по бадминтону Irish Open в одиночном разряде стал француз Арно Меркль.

В финале он победил израильтянина Даниэля Дубовенко 21:14, 26:24.

По пути к финалу израильтянин победил Артура Вахевича (Франция) 21:11, 21:16, шотландца Каллума Смита 21:13, 21:16, Ната Нгуена (Ирландия) 22:20, 21:14, датчанина Якоба Хоу 21:17, 23:21.

В женском турнире победила Га Рам Ким (Южная Корея).

Спорт
