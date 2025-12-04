Российская теннисистка Анастасия Потапова будет представлять Австрию
С 2026 года российская теннисистка Анастасия Потапова будет представлять Австрию.
Спортсменка написала в соцсетях "Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину".
24-летняя Анастасия Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Она -- победительница шести турниров WTA.
