С 2026 года российская теннисистка Анастасия Потапова будет представлять Австрию.

Спортсменка написала в соцсетях "Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину".

24-летняя Анастасия Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Она -- победительница шести турниров WTA.