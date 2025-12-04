x
04 декабря 2025
Спорт

Российская теннисистка Анастасия Потапова будет представлять Австрию

Теннис
время публикации: 04 декабря 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 13:14
Российская теннисистка Анастасия Потапова будет представлять Австрию
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

С 2026 года российская теннисистка Анастасия Потапова будет представлять Австрию.

Спортсменка написала в соцсетях "Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину".

24-летняя Анастасия Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Она -- победительница шести турниров WTA.

Спорт
