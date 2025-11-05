x
05 ноября 2025
Спорт

Чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали три медали

Смешанные единоборства
время публикации: 05 ноября 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 10:40
AP Photo/Achmad Ibrahim

В Бангкоке проходит чемпионат мира по джиу джитсу. Израильтяне завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Саар Шемеш (весовая категория до 85 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл Саиду Алькубаиси (ОАЭ).

Выступающий в этой же весовой категории Ярин Дабуль занял пятое место.

Рои Даган (до 94 кг) занял третье место.

Израильтянка Майя Беар (весовая категория до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.

Чемпионкой в этой весовой категории стала Шамма Алькальбани (ОАЭ).

Серебряную медаль завоевала кореянка Ки Ра Сун.

Вторую бронзовую медаль завоевала россиянка Полина Титаренко.

Майя Беар победила гречанку Эммануэлу Нотару, Кристал Эрнандес-Гутьерес (Швеция) и россиянку Веронику Карахонову.

Матан Якоб Хазен (весовая категория до 94 кг) занял девятое место.

Йоав Шаломон (до 56 кг), Меир Эмануэль Липец (до 62 кг), Омри Хавив (до 69 кг) заняли пятые места.

Спорт
