x
14 августа 2025
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 16:46
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Всемирные игры. Кикбоксинг. Полина Гроссман завоевала серебряную медаль

Смешанные единоборства
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 16:09
Всемирные игры. Кикбоксинг. Полина Гроссман завоевала серебряную медаль
AP Photo/Dar Yasin

Израильские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.

Сегодня израильские кикбоксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Юлия Сачков и Осэйд Джода стали победителями Всемирных игр.

Полина Гроссман (весовая категория до 70 кг) завоевала серебряную медаль.

В финале она проиграла португалке Катарине Диаш 1:2.

Бронзовую медаль завоевала Александра Крстич (Сербия).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Кикбоксинг. Израильтянин Осейд Джода стал чемпионом Всемирных игр
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Кикбоксинг. Израильтянка Юлия Сачков стала чемпионкой Всемирных игр
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Самбо. Израильтянки завоевали две медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Джиу-джитсу. Нимрод Ридер завоевал две золотые медали