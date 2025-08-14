Всемирные игры. Кикбоксинг. Полина Гроссман завоевала серебряную медаль

Израильские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.

Сегодня израильские кикбоксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Юлия Сачков и Осэйд Джода стали победителями Всемирных игр.

Полина Гроссман (весовая категория до 70 кг) завоевала серебряную медаль.

В финале она проиграла португалке Катарине Диаш 1:2.

Бронзовую медаль завоевала Александра Крстич (Сербия).