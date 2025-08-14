Всемирные игры. Кикбоксинг. Полина Гроссман завоевала серебряную медаль
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 16:09
Израильские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.
Сегодня израильские кикбоксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали.
Юлия Сачков и Осэйд Джода стали победителями Всемирных игр.
Полина Гроссман (весовая категория до 70 кг) завоевала серебряную медаль.
В финале она проиграла португалке Катарине Диаш 1:2.
Бронзовую медаль завоевала Александра Крстич (Сербия).
