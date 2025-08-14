Всемирные игры. Джиу-джитсу. Нимрод Ридер завоевал две золотые медали

Израильтянин Нимрод Ридер стал двукратным чемпионом Всемирных игр 2025 года по джиу-джитсу.

Он победил в категории Ne-Waza в турнире весовой категории до 77 кг и в открытом чемпионате.

В весовой категории до 77 кг второе место занял Махди аль-Аулаки (ОАЭ), третье - Сеихан Болатбек.

В открытом чемпионате второе место занял Натан дос Сантос (Канада), третье - Мохамед аль-Сувайди (ОАЭ).