Спорт

Всемирные игры. Джиу-джитсу. Нимрод Ридер завоевал две золотые медали

Смешанные единоборства
время публикации: 14 августа 2025 г., 09:32
Всемирные игры. Джиу-джитсу. Нимрод Ридер завоевал две золотые медали
AP Photo/Achmad Ibrahim

Израильтянин Нимрод Ридер стал двукратным чемпионом Всемирных игр 2025 года по джиу-джитсу.

Он победил в категории Ne-Waza в турнире весовой категории до 77 кг и в открытом чемпионате.

В весовой категории до 77 кг второе место занял Махди аль-Аулаки (ОАЭ), третье - Сеихан Болатбек.

В открытом чемпионате второе место занял Натан дос Сантос (Канада), третье - Мохамед аль-Сувайди (ОАЭ).

