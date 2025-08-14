Всемирные игры. Джиу-джитсу. Нимрод Ридер завоевал две золотые медали
время публикации: 14 августа 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 09:32
Израильтянин Нимрод Ридер стал двукратным чемпионом Всемирных игр 2025 года по джиу-джитсу.
Он победил в категории Ne-Waza в турнире весовой категории до 77 кг и в открытом чемпионате.
В весовой категории до 77 кг второе место занял Махди аль-Аулаки (ОАЭ), третье - Сеихан Болатбек.
В открытом чемпионате второе место занял Натан дос Сантос (Канада), третье - Мохамед аль-Сувайди (ОАЭ).
