x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 10:25
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный югославский футболист

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 ноября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 10:08
Умер легендарный югославский футболист
AP Photo/Darko Vojinovic

3 ноября на 83-м году жизни умер знаменитый югославский футболист Рудольф (Руди) Белин, сообщают хорватские СМИ.

Защитник большую часть карьеры выступал за загребское "Динамо"

Трехкратный обладатель Кубка Югославии (Кубка маршала Тито), трехкратный серебряный призер чемпионатов Югославии, обладатель Кубка ярмарок 1967 года.

Завершал карьеру в бельгийском клубе "Беерсхот". Обладатель Кубка Бельгии 1971 года.

Во время товарищеского иптча "Динамо" (Загреб) - "Сантос" Рудольф Белин опекал Пеле.

В составе сборной Югославии он - участник олимпиады 1964 года и серебряный призер чемпионата Европы 1968 года.

Работал тренером в "Динамо" (Загреб).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Умер известный футболист, призер чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Умер бывший защитник московского "Торпедо" и сборной СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Чемпионат Казахстана. 19-летний футболист потерял сознание во время матча и умер