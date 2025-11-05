Умер легендарный югославский футболист

3 ноября на 83-м году жизни умер знаменитый югославский футболист Рудольф (Руди) Белин, сообщают хорватские СМИ.

Защитник большую часть карьеры выступал за загребское "Динамо"

Трехкратный обладатель Кубка Югославии (Кубка маршала Тито), трехкратный серебряный призер чемпионатов Югославии, обладатель Кубка ярмарок 1967 года.

Завершал карьеру в бельгийском клубе "Беерсхот". Обладатель Кубка Бельгии 1971 года.

Во время товарищеского иптча "Динамо" (Загреб) - "Сантос" Рудольф Белин опекал Пеле.

В составе сборной Югославии он - участник олимпиады 1964 года и серебряный призер чемпионата Европы 1968 года.

Работал тренером в "Динамо" (Загреб).