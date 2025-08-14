Всемирные игры. Самбо. Израильтянки завоевали две медали
В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные Игры. Израильские самбистки завоевали две медали.
Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг) стала чемпионкой.
В финале она победила монголку Уран Елзлегиин Анужин.
Бронзовую медаль завоевала Мадинабону Салохиддинова (Узбекистан).
Нили Блок (весовая категория до 65 кг) завоевала бронзовую медаль.
Чемпионкой стала россиянка София Истомина, победившая в финале Ферузу Бобокулову (Узбекистан).
