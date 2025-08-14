x
Спорт

Всемирные игры. Самбо. Израильтянки завоевали две медали

Смешанные единоборства
время публикации: 14 августа 2025 г., 10:36
Всемирные игры. Самбо. Израильтянки завоевали две медали
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные Игры. Израильские самбистки завоевали две медали.

Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг) стала чемпионкой.

В финале она победила монголку Уран Елзлегиин Анужин.

Бронзовую медаль завоевала Мадинабону Салохиддинова (Узбекистан).

Нили Блок (весовая категория до 65 кг) завоевала бронзовую медаль.

Чемпионкой стала россиянка София Истомина, победившая в финале Ферузу Бобокулову (Узбекистан).

