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Спорт

Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу.Результаты израильтян

Спорт/важное
Бейсбол
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:40
Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу.Результаты израильтян
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Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу.Результаты израильтян
AP Photo/Lynne Sladky

В Валенсии и Падерборне проходят отборочные турниры молодежного чемпионата Европы по бейсболу (спортсмены до 23 лет).

Сборная Израиля выступает в Валенсии.

Соперники: команды Испании, Словакии, Хорватии, Турции, Швейцарии и Греции.

Израильтяне разгромили сборную Словакии 15:2.

Сегодня сборная Израиля сыграет с хорватами.

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