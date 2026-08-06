Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу.Результаты израильтян

В Валенсии и Падерборне проходят отборочные турниры молодежного чемпионата Европы по бейсболу (спортсмены до 23 лет).

Сборная Израиля выступает в Валенсии.

Соперники: команды Испании, Словакии, Хорватии, Турции, Швейцарии и Греции.

Израильтяне разгромили сборную Словакии 15:2.

Сегодня сборная Израиля сыграет с хорватами.