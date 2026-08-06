Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу.Результаты израильтян
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:40
Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу.Результаты израильтян
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В Валенсии и Падерборне проходят отборочные турниры молодежного чемпионата Европы по бейсболу (спортсмены до 23 лет).
Сборная Израиля выступает в Валенсии.
Соперники: команды Испании, Словакии, Хорватии, Турции, Швейцарии и Греции.
Израильтяне разгромили сборную Словакии 15:2.
Сегодня сборная Израиля сыграет с хорватами.
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