Кадетский чемпионат мира по водному поло. Результаты израильтян

В Загребе проходит кадетский чемпионат мира по водному поло (спортсмены до 16 лет).

После трех матчей группового этапа сборная Израиля занимает 25-е место (из 36).

Израильтяне проиграли бразильцам 7:13, голландцам 4:5 и победили украинцев 11:10.

В последнем матче группового этапа 8 августа израильтяне встретятся с россиянами.