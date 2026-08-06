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Спорт

Кадетский чемпионат мира по водному поло. Результаты израильтян

Водное поло
Спорт/важное
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:24
Кадетский чемпионат мира по водному поло. Результаты израильтян
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Кадетский чемпионат мира по водному поло. Результаты израильтян
AP Photo/Vincent Thian

В Загребе проходит кадетский чемпионат мира по водному поло (спортсмены до 16 лет).

После трех матчей группового этапа сборная Израиля занимает 25-е место (из 36).

Израильтяне проиграли бразильцам 7:13, голландцам 4:5 и победили украинцев 11:10.

В последнем матче группового этапа 8 августа израильтяне встретятся с россиянами.

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