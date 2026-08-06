Кадетский чемпионат мира по водному поло. Результаты израильтян
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:24
Кадетский чемпионат мира по водному поло. Результаты израильтян
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В Загребе проходит кадетский чемпионат мира по водному поло (спортсмены до 16 лет).
После трех матчей группового этапа сборная Израиля занимает 25-е место (из 36).
Израильтяне проиграли бразильцам 7:13, голландцам 4:5 и победили украинцев 11:10.
В последнем матче группового этапа 8 августа израильтяне встретятся с россиянами.
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