В центре Иерусалима тяжело ранен мужчина
время публикации: 05 июля 2026 г., 23:44 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 23:44
На улице Яффо в Иерусалиме в результате вооруженного нападения ранен мужчина примерно 30 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого тяжелое, он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция расследует обстоятельства инцидента и ведет розыск подозреваемых.
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