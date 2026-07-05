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Израиль

В центре Иерусалима тяжело ранен мужчина

Криминал
Полиция
время публикации: 05 июля 2026 г., 23:44 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 23:44
В центре Иерусалима тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Яффо в Иерусалиме в результате вооруженного нападения ранен мужчина примерно 30 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого тяжелое, он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция расследует обстоятельства инцидента и ведет розыск подозреваемых.

Израиль
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