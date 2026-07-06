Уимблдон. Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке
время публикации: 06 июля 2026 г., 00:40 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 00:40
Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Уимблдона.
Она неожиданно победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:2, 7:6.
В чешском поединке Каролина Мухова одолела Барбору Крейчикову 7:5, 5:7, 6:3. В американском матче Джессика пегула одержала волевую победу над Ивой Йович 4:6, 6:3, 6:1.
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