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Уимблдон. Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке

Сенсации
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Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 06 июля 2026 г., 00:40 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 00:40
Уимблдон. Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке
AP Photo/Brian Inganga

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Она неожиданно победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:2, 7:6.

В чешском поединке Каролина Мухова одолела Барбору Крейчикову 7:5, 5:7, 6:3. В американском матче Джессика пегула одержала волевую победу над Ивой Йович 4:6, 6:3, 6:1.

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