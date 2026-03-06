x
Спорт

"Барселона" проиграла в Милане. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 06 марта 2026 г., 07:39 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 07:39
"Барселона" проиграла в Милане. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Al Goldis

Состоялись матчи тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Из-за войны с Ираном были перенесены матчи "Апоэль" (Тель-Авив) - Маккаби" (Тель-Авив) и "Партизан" (Белград) - "Дубаи".

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Монако (Франция) 88:70.

Защитник "Фенербахче" Тален Хортон-Такер набрал 28 очков и сделал 8 подборов.

Милан (Италия) - Барселона (Испания) 87:84

Последнюю четверть "Барселона" выиграла с невероятным счетом 33:9.

Валенсия (Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 91:87

Реал (Мадрид, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 92:84

разыгрывающий "Виртуса" Карсен Эдвардс набрал 32 очка и сделал 5 передач.

