Греческий суд приговорил футболиста сборной Англии к 15 месяцам заключения условно
время публикации: 05 марта 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 16:49
Греческий суд приговорил футболиста сборной Англи и "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра к 15 месяцам заключения условно.
Об этом сообщают британские и греческие СМИ.
В августе 2020 года спортсмен был задержан греческой полицией за драку возле бара на острове Миконос. Гарри Магуайр был приговорен к 21 месяцу заключения условно.
Он подал апелляцию.
Суд признал английского футболиста виновным в нападении, попытке подкупа сотрудников полиции и приговорил к 15 месяцам условно.
По данным британских СМИ, Магуайр несколько раз отказался от возможности урегулировать дело. Он намерен обратиться в Верховный суд Греции и очистить свое имя.
