последняя новость: 16:32
06 мая 2026
Болельщики в Китае и Индии могут не увидеть матчи чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 06 мая 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 16:38
AP Photo/Marta Escurra, File

До начала чемпионата мира по футболу. который пройдет в США, Мексике и Канаде, осталось чуть больше месяца.

Болельщики в Китае и Индии могут не увидеть игр чемпионата, сообщает Reuters.

В Индии совместное предприятие Reliance-Disney предложило 20 миллионов долларов за права на трансляцию чемпионата мира. Это намного меньше, чем требует ФИФА за право трансляции.

По данным источника агентства, Sony отказался от покупки прав трансляции матчей чемпионата на территории Индии.

В Китае ситуация также неопределенная. В 2018 и 2022 годах трансляцию чемпионата мира по футболу вел китайский государственный телеканал CCTV через свои стриминговые сервисы, но на этот раз соглашение достигнуто не было.

В заявлении ФИФА говорится, что переговоры о продаже прав на телетрансляции матчей чемпионата в Китае и Индии продолжаются.

