06 мая 2026
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Израильтяне в списке лучших молодых еврейских хоккеистов

Хоккей
Рейтинги
время публикации: 06 мая 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 15:23
Израильтяне в списке лучших молодых еврейских хоккеистов
AP Photo/David Zalubowski

Недавно в Словакии завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. Победила сборная Швеции.

Эксперты еврейских американских спортивных изданий составили символический список лучших еврейских хоккеистов в возрасте до 18 лет (публикация приурочена к окончанию чемпионата).

В список вошли 42 хоккеиста, подавляющее большинство представляют США и Кaнаду.

Представители других стран есть только среди нападающих.

Два российских центральных форварда: Арсений Фридман и Давид Эпштейн. Финский центр Рико Залуцкий. Датский центрфорвард Кейси Джошуа Сильверман.

Израиль представлен в списке двумя хоккеистами: центральный нападающий Никита Зицерман и правый крайний Шалев Дэвид Грейвз.

