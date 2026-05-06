Израильтяне в списке лучших молодых еврейских хоккеистов
время публикации: 06 мая 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 15:23
Недавно в Словакии завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. Победила сборная Швеции.
Эксперты еврейских американских спортивных изданий составили символический список лучших еврейских хоккеистов в возрасте до 18 лет (публикация приурочена к окончанию чемпионата).
В список вошли 42 хоккеиста, подавляющее большинство представляют США и Кaнаду.
Представители других стран есть только среди нападающих.
Два российских центральных форварда: Арсений Фридман и Давид Эпштейн. Финский центр Рико Залуцкий. Датский центрфорвард Кейси Джошуа Сильверман.
Израиль представлен в списке двумя хоккеистами: центральный нападающий Никита Зицерман и правый крайний Шалев Дэвид Грейвз.
