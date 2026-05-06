Умер бывший защитник сборной Узбекистана
время публикации: 06 мая 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 10:33
3 мая на 61-м году жизни умер известный футболист Абдусамат Дурманов, сообщают СМИ Узбекистана.
В некрологах его называют "легендой футбола Узбекистана".
О причине смерти не сообщается.
Защитник выступал за команды "Сурхав" (Термез), "Локомотив" (Чита), "Пахтакор" (Ташкент) и "Нефтчи" (Фергана).
В составе "Нефтчи" он пятикратный чемпион Узбекистана, двукратный обладатель Кубка Узбекистана, семикратный серебряный призер чемпионатов Узбекистана.
В составе сборной Узбекистана Абдусамат Дурманов чемпион Азиатских игр 1994 года.
