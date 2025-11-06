x
Спорт

"Шахтер" победил исландцев. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 06 ноября 2025 г., 23:27 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 23:34
"Майнц" одержал победу над "Фиорентиной" 2:1
AP Photo/Michael Probst

Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги конференций. "Майнц" одержал волевую победу над "Фиорентиной" 2:1.

АЕК (Афины, Греция) - Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) 1:1

Греки отыгрались на 90-й минуте. Пенальти реализовал Лука Йович (5 августа перешел из "Милана").

АЕК (Ларнака, Кипр) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 0:0

Целье (Словения) - Легия (Варшава, Польша) 2:1

На 72-й минуте поляки вели в счете.

КуПС (Куопио, Финляндия) - Слован (Братислава, Словакия) 3:1

Майнц (Германия) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:1

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Ли Джэ Сон.

Ноа (Ереван, Армения) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 1:2

Самсунспор (Турция) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:0

Шахтер (Донецк, Украина) - Брейдаблик (Исландия) 2:0

Спарта (Прага, Чехия) - Ракув (Ченстхова, Польша) 0:0

