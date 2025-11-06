"Шахтер" победил исландцев. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги конференций. "Майнц" одержал волевую победу над "Фиорентиной" 2:1.
АЕК (Афины, Греция) - Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) 1:1
Греки отыгрались на 90-й минуте. Пенальти реализовал Лука Йович (5 августа перешел из "Милана").
АЕК (Ларнака, Кипр) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 0:0
Целье (Словения) - Легия (Варшава, Польша) 2:1
На 72-й минуте поляки вели в счете.
КуПС (Куопио, Финляндия) - Слован (Братислава, Словакия) 3:1
Майнц (Германия) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:1
Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Ли Джэ Сон.
Ноа (Ереван, Армения) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 1:2
Самсунспор (Турция) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:0
Шахтер (Донецк, Украина) - Брейдаблик (Исландия) 2:0
Спарта (Прага, Чехия) - Ракув (Ченстхова, Польша) 0:0