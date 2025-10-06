x
06 октября 2025
20:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 октября 2025
06 октября 2025
последняя новость: 20:27
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Команда Israel Premier Tech сменит название, чтобы избежать упоминания Израиля

Антисемитизм
Велоспорт
время публикации: 06 октября 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 20:27
Команда Israel Premier Tech сменит название, чтобы избежать упоминания Израиля
AP Photo/Daniel Cole

Велокоманда Israel Premier Tech сообщила в понедельник, 6 октября, о смене названия и фирменного стиля, чтобы избежать упоминания Израиля.

Это решение было принято после протестов пропалестинских активистов против участия команды на международных соревнованиях, включая Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля, а также испанской "Вуэльты".

"Из уважения к нашим гонщикам, персоналу и партнерам мы решили переименовать команду, отказавшись от нашей израильской идентичности", – говорится в заявлении команды.

Владельцем команды является израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. В команду кроме израильтян входят несколько канадских спортсменов.

По информации телеканала i24, спонсоры команды Premier Tech и производитель велосипедов Factor обусловили свою дальнейшую поддержку отказом команды от упоминания Израиля в ее названии, полагая, что нынешнее название ставит команду в невыгодное положение.

