Команда Israel Premier Tech сменит название, чтобы избежать упоминания Израиля

Велокоманда Israel Premier Tech сообщила в понедельник, 6 октября, о смене названия и фирменного стиля, чтобы избежать упоминания Израиля.

Это решение было принято после протестов пропалестинских активистов против участия команды на международных соревнованиях, включая Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля, а также испанской "Вуэльты".

"Из уважения к нашим гонщикам, персоналу и партнерам мы решили переименовать команду, отказавшись от нашей израильской идентичности", – говорится в заявлении команды.

Владельцем команды является израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. В команду кроме израильтян входят несколько канадских спортсменов.

По информации телеканала i24, спонсоры команды Premier Tech и производитель велосипедов Factor обусловили свою дальнейшую поддержку отказом команды от упоминания Израиля в ее названии, полагая, что нынешнее название ставит команду в невыгодное положение.