Бадминтон. Израильтянка стала победительницей турнира в Словении
время публикации: 06 сентября 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 09:36
Израильтянка Хели Нейман стала победительницей турнира серии "Фьючерс" по бадминтону, который проходил в Словении.
Она победила хорватку Луну Шабан 21:12, 21:13, венгерку Тунде Такач 21:9, 21:9, словенку Аню Блазину 21:12, 21:10, швейцарку Азкию Руанду 25:27, 21:15, 21:19.
В финале Хели Нейман победила хорватку Елену Бушбергер 22:20, 21:16.
21-летняя Хели Нейман занимает 140-е место в мировом рейтинге.
В этом году она заняла третье место в турнире серии "Фьючерс" в Ческе Будейовице.
