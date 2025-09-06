x
06 сентября 2025
Спорт

Бадминтон. Израильтянка стала победительницей турнира в Словении

Бадминтон
время публикации: 06 сентября 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 09:36
Бадминтон. Израильтянка стала победительницей турнира в Словении
AP Photo/Aurelien Morissard

Израильтянка Хели Нейман стала победительницей турнира серии "Фьючерс" по бадминтону, который проходил в Словении.

Она победила хорватку Луну Шабан 21:12, 21:13, венгерку Тунде Такач 21:9, 21:9, словенку Аню Блазину 21:12, 21:10, швейцарку Азкию Руанду 25:27, 21:15, 21:19.

В финале Хели Нейман победила хорватку Елену Бушбергер 22:20, 21:16.

21-летняя Хели Нейман занимает 140-е место в мировом рейтинге.

В этом году она заняла третье место в турнире серии "Фьючерс" в Ческе Будейовице.

