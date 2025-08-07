x
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли французам

Бейсбол
время публикации: 07 августа 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 06:52
Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли французам
AP Photo/Colin Hubbard

В Чехии продолжается молодежный чемпионат Европы по бейсболу (игроки до 23 лет).

Израильтяне проиграли французам 5:6.

Результаты остальных матчей игрового дня:

Чехия - Франция 7:5

Австрия - Германия 7:2

Нидерланды - Италия 16:10

Великобритания - Чехия 0:3.

Сегодня израильтяне сыграют со сборной Чехии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли британцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Умер легендарный бейсболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Юниорский чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки заняли 11-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Кубок Канады по софтболу. Результаты израильтянок