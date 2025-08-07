Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли французам

В Чехии продолжается молодежный чемпионат Европы по бейсболу (игроки до 23 лет).

Израильтяне проиграли французам 5:6.

Результаты остальных матчей игрового дня:

Чехия - Франция 7:5

Австрия - Германия 7:2

Нидерланды - Италия 16:10

Великобритания - Чехия 0:3.

Сегодня израильтяне сыграют со сборной Чехии.