Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли французам
время публикации: 07 августа 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 06:52
В Чехии продолжается молодежный чемпионат Европы по бейсболу (игроки до 23 лет).
Израильтяне проиграли французам 5:6.
Результаты остальных матчей игрового дня:
Чехия - Франция 7:5
Австрия - Германия 7:2
Нидерланды - Италия 16:10
Великобритания - Чехия 0:3.
Сегодня израильтяне сыграют со сборной Чехии.
