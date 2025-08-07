Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки не сумели выйти в полуфинал

Первыми полуфиналистками женского юношеского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет) стали сборные Италии и Испании.

Турнир проходит в Португалии.

В четвертьфинале итальянки победили сборную Израиля 77:69.

После 10 минут - 24:17, 20 - 46:34, 30 - 62:57.

Лучшей в составе сборной Израиля была Галь Равив (25 + 4 передачи).