x
07 августа 2025
|
последняя новость: 12:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 12:09
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Столичный "Апоэль" подписал украинского центрового

Баскетбол
время публикации: 07 августа 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 11:53
Баскетбол. Столичный "Апоэль" подписал украинского центрового
AP Photo/Mark Stockwell

Сегодня столичный "Апоэль" подписал контракт с украинским центровым Дмитрием Скапинцевым, сообщает Sport5.

C 2022 года он выступал в американской Джей-лиге за команды "Уэстчестер Никс", "Мэн Селтикс", "Рип-Сити Ремикс".

В сезоне 2023-24 годов Дмитрий Скапинцев провел два матча регулярного чемпионата НБА за "Нью-Йорк Никс".

В матчах Летней лиги НБА 2024 года украинский центровой играл за "Бостон Селтикс".

До этого баскетболист играл в чемпионатах Украины и Литвы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Юношескмй Евробаскет. В четвертьфинале израильтянки сыграют с итальянками
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

"Маккаби" подписал разыгрывающего "Филадельфия Сиксерз". СМИ намекают на возможную сенсацию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Юношеский Евробаскет. Израильтянки вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Победителем женского Афробаскета стала сборная Нигерии