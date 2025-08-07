Баскетбол. Столичный "Апоэль" подписал украинского центрового

Сегодня столичный "Апоэль" подписал контракт с украинским центровым Дмитрием Скапинцевым, сообщает Sport5.

C 2022 года он выступал в американской Джей-лиге за команды "Уэстчестер Никс", "Мэн Селтикс", "Рип-Сити Ремикс".

В сезоне 2023-24 годов Дмитрий Скапинцев провел два матча регулярного чемпионата НБА за "Нью-Йорк Никс".

В матчах Летней лиги НБА 2024 года украинский центровой играл за "Бостон Селтикс".

До этого баскетболист играл в чемпионатах Украины и Литвы.