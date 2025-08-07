Баскетбол. Урош Трифунович перешел в тель-авивский "Маккаби"

Сербский баскетболист Урош Трифунович подписал контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщаетSport5.

В прошлом сезоне защитник/ легкий форвард выступал за турецкий клуб "Тофаш".

В 2019-24 годах Урош Трифунович был игроком белградского "Партизана". Он воспитанник этого клуба. Чемпион Адриатической лиги 2023 года, двукратный обладатель Кубка Сербии.

Урош Трифунович - победитель юниорского чемпионата Европы (игроки до 18 лет) 2018 года.