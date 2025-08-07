Номинанты на приз Льва Яшина
время публикации: 07 августа 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 16:06
Объявлены номинанты на приз Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.
На награду претендуют: Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Люка Шевалье ("Лилль"), Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Бирмингем), Ян Облак ("Атлетико", Мадрид), Давид Райя ("Арсенал", Лондон), Матс Сельс ("Ноттингем Форест"), Янн Зоммер ("Интер", Милан).
