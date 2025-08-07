x
07 августа 2025
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 16:35
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Номинанты на приз Льва Яшина

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 августа 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 16:06
Номинанты на приз Льва Яшина
AP Photo/Chris Carlson

Объявлены номинанты на приз Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

На награду претендуют: Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Люка Шевалье ("Лилль"), Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Бирмингем), Ян Облак ("Атлетико", Мадрид), Давид Райя ("Арсенал", Лондон), Матс Сельс ("Ноттингем Форест"), Янн Зоммер ("Интер", Милан).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Массовая драка в товарищеском матче "Бетис" - "Комо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Умер известный футболист, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Сон Хын Мин перешел в "Лос-Анджелес"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Финны победили в Риге. Результаты матчей Лиги Европы