07 мая 2026
В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью

время публикации: 07 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 14:31
В ночь на 7 мая в Калуге застрелен чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, сообщают российские СМИ.

Телеграм-канал Sport Baza сообщает, что, по предварительным данным, спортсмена из охотничьего ружья застрелил бывший парень его подруги.

Функциональное многоборье — это вид спорта, объединяющий функциональные движения (собственный вес, свободные отягощения, циклическая работа) в непрерывные комплексы, выполняемые на время. Включает элементы гиревого спорта, тяжелой атлетики, гимнастики, бега и гребли

