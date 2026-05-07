В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью
время публикации: 07 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 14:31
В ночь на 7 мая в Калуге застрелен чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, сообщают российские СМИ.
Телеграм-канал Sport Baza сообщает, что, по предварительным данным, спортсмена из охотничьего ружья застрелил бывший парень его подруги.
Функциональное многоборье — это вид спорта, объединяющий функциональные движения (собственный вес, свободные отягощения, циклическая работа) в непрерывные комплексы, выполняемые на время. Включает элементы гиревого спорта, тяжелой атлетики, гимнастики, бега и гребли
