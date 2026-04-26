21-летний бельгийский велогонщик погиб во время тренировки

21-летний бельгийский велогонщик Милан Брель умер 25 апреля в университетской больнице Гента.

Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на представителя команды Dovy Keukens-FCC Cycling Team.

Спортсмена сбила машина во время тренировки в городе Ронсе.

Прокуратура и полиция проводят расследование обстоятельств ДТП.