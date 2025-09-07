Евробаскет. Поляки одержали волевую победу над боснийцами. Рекорд Лойда

Сборная Польши вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, победив боснийцев 80:72.

Поляки считались фаворитами матча.

Но боснийцы начали мощно 13:2. После 10 минут 23:14. После 20 минут 44:40.

После 30 минут в счете вели поляки 62:61.

В последней четверти травму без контакта с соперником получил один из лидеров сборной Боснии и Герцеговина Джон Роберсон, набравший в этом матче 19 очков.

Лучший игрок матча Джордан Лойд, набравший 28 очков. Он набрал не менее 20 очков в четырех матчах этого турнира - рекорд сборной Польши в 21 веке. Он стал первым игроком сборной Польши, который набрал более 25 очков в четырех матчах чемпионатов Европы.