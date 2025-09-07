Евробаскет. Дени Авдия занял четвертое место в списке бомбардиров группового этапа
Лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы по баскетболу словенец Лука Дончич.
Он набирал в среднем 32.4 очка за игру, сообщает официальный сайт турнира.
На втором месте Яннис Адетокунбо (Греция) - 27.7.
В первую пятерку входят:
финн Лаури Маркканен - 25.4,
израильтянин Дени Авдия - 24.4
и Джордан Лойд (Польша) - 22.0.
