Спорт
Спорт

Евробаскет. Дени Авдия занял четвертое место в списке бомбардиров группового этапа

Баскетбол
Рейтинги
время публикации: 07 сентября 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 10:04
Евробаскет. Дени Авдия занял четвертое место в списке бомбардиров группового этапа
AP Photo/Petr David Josek

Лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы по баскетболу словенец Лука Дончич.

Он набирал в среднем 32.4 очка за игру, сообщает официальный сайт турнира.

На втором месте Яннис Адетокунбо (Греция) - 27.7.

В первую пятерку входят:

финн Лаури Маркканен - 25.4,

израильтянин Дени Авдия - 24.4

и Джордан Лойд (Польша) - 22.0.

