Лига чемпионов. "Бавария" победила в Мадриде, "Арсенал" - в Лиссабоне
время публикации: 08 апреля 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 11:09
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.
Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2
В первом тайме лучше выглядели гости. На 46-й минуте Кейн забил второй гол.
На 74-й минуте отличился Мбаппе.
После перерыва "Реал" играл лучше.
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Арсенал (Лондон, Англия) 0:1
Кай Хаверц забил на первой минуте компенсированного времени.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026