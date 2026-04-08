08 апреля 2026
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 апреля 2026
08 апреля 2026
последняя новость: 11:35
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Лига чемпионов. "Бавария" победила в Мадриде, "Арсенал" - в Лиссабоне

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 08 апреля 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 11:09
Лига чемпионов. "Бавария" победила в Мадриде, "Арсенал" - в Лиссабоне
AP Photo/Jose Breton

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2

В первом тайме лучше выглядели гости. На 46-й минуте Кейн забил второй гол.

На 74-й минуте отличился Мбаппе.

После перерыва "Реал" играл лучше.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Арсенал (Лондон, Англия) 0:1

Кай Хаверц забил на первой минуте компенсированного времени.

