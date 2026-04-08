Лига чемпионов. "Бавария" победила в Мадриде, "Арсенал" - в Лиссабоне

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2

В первом тайме лучше выглядели гости. На 46-й минуте Кейн забил второй гол.

На 74-й минуте отличился Мбаппе.

После перерыва "Реал" играл лучше.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Арсенал (Лондон, Англия) 0:1

Кай Хаверц забил на первой минуте компенсированного времени.