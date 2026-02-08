Олимпиада. Фигурное катание. В произвольной программе победила японка
Продолжается олимпийское командное первенство по фигурному катанию.
В произвольной программе победила японка Каори Сакамото.
2. Анастасия Губанова (Грузия).
3. Амбер Гленн (США).
4. Лара Наки Гутманн (Италия)
5. Мадлен Скизас.
Общий зачет перед последним видом программы: Япония, США по 59 очков, Италия 52, Грузия 50, Канада 47.
