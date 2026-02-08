x
08 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Фигурное катание. В произвольной программе победила японка

Олимпиада 2026
Фигурное катание
время публикации: 08 февраля 2026 г., 22:41
Олимпиада. Фигурное катание. В произвольной программе победила японка
AP Photo/Bernat Armangue

Продолжается олимпийское командное первенство по фигурному катанию.

В произвольной программе победила японка Каори Сакамото.

Далее:

2. Анастасия Губанова (Грузия).

3. Амбер Гленн (США).

4. Лара Наки Гутманн (Италия)

5. Мадлен Скизас.

Общий зачет перед последним видом программы: Япония, США по 59 очков, Италия 52, Грузия 50, Канада 47.

