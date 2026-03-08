Теннис. Израильтяне проиграли в финалах турниров в Португалии и Таиланде
Юные израильские теннисисты дошли до финалов турниров Международной федерации тенниса в Португалии и Таиланде.
В финале парного разряда турнира в Порту израильтянин Йонатан Барак и грек Маринос Карниатис (вторая пара посева) проиграли испанцам Хосе Дронову Мерло и Хавьеру Монтесу Хименесу 4:6, 6:3, 10:12.
В финале одиночного разряда турнира в Таиланде израильтянин Дэн Бранд проиграл россиянину Марату Салбиеву 4:6, 3:6.
Дэн - 57-й номер юниорского рейтинга. По словам комментатора, выход в финал позволит ему подняться в Тор-35 рейтинга ITF.
