Футбол. После драки, которой не было, Вальверде пропустит матч против "Барселоны"

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде рассказал, что произошло на тренировке.

Уругваец написал, что драки с Орельеном Тчуамени не было, но была конфликтная ситуация. Во время спора он ударился о стол, в результате чего получил травму.

Футболист опубликован заявление в социальных сетях.

"Реал" сообщил о начале дисциплинарного расследования.

В заявлении клуба говорится, что Вальверде получил черепно-мозговую травму, из-за которой пропустит до двух недель, в том числе матч против "Барселоны".

Федерико Вальверде уже выписан из больницы.

Вчера испанские СМИ сообщили, что в раздевалке "Реала" после тренировки произошла драка, после которой Вальверде был доставлен в больницу.