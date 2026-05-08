08 мая 2026
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Футбол. После драки, которой не было, Вальверде пропустит матч против "Барселоны"

время публикации: 08 мая 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 10:25
Футбол. После драки, которой не было, Вальверде пропустит матч против "Барселоны"
AP Photo/Manu Fernandez

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде рассказал, что произошло на тренировке.

Уругваец написал, что драки с Орельеном Тчуамени не было, но была конфликтная ситуация. Во время спора он ударился о стол, в результате чего получил травму.

Футболист опубликован заявление в социальных сетях.

"Реал" сообщил о начале дисциплинарного расследования.

В заявлении клуба говорится, что Вальверде получил черепно-мозговую травму, из-за которой пропустит до двух недель, в том числе матч против "Барселоны".

Федерико Вальверде уже выписан из больницы.

Вчера испанские СМИ сообщили, что в раздевалке "Реала" после тренировки произошла драка, после которой Вальверде был доставлен в больницу.

