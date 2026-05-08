Футбол. После драки, которой не было, Вальверде пропустит матч против "Барселоны"
время публикации: 08 мая 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 10:25
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде рассказал, что произошло на тренировке.
Уругваец написал, что драки с Орельеном Тчуамени не было, но была конфликтная ситуация. Во время спора он ударился о стол, в результате чего получил травму.
Футболист опубликован заявление в социальных сетях.
"Реал" сообщил о начале дисциплинарного расследования.
В заявлении клуба говорится, что Вальверде получил черепно-мозговую травму, из-за которой пропустит до двух недель, в том числе матч против "Барселоны".
Федерико Вальверде уже выписан из больницы.
Вчера испанские СМИ сообщили, что в раздевалке "Реала" после тренировки произошла драка, после которой Вальверде был доставлен в больницу.
