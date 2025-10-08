x
08 октября 2025
|
последняя новость: 05:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 05:53
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сверхрезультативная игра в Клайпеде. Результаты матчей Еврокубка

Баскетбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 05:53 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 06:00
Сверхрезультативная игра в Клайпеде. Результаты матчей Еврокубка
AP Photo/Sue Ogrocki

Состоялись матчи второго тура группового этапа Еврокубка.

Нептунас (Клайпеда, Литва) - Клуж-Напока (Румыния) 102:107

Редкий матч еврокубков, в котором оба соперника набрали более 100 очков.

Лидер румынской команды Дэрон Расселл набрал 37 очков и сделал 5 передач.

Бешикташ (Стамбул, Турция) - Лондон Лайонс (Великобритания) 99:73

Самый результативный игрок матча - бывший центровой тель-авивского "Маккаби" Анте Жижич (Бешикташ) (17 + 5 подборов).

Ратиофарм (Ульм, Германия) - Паниониос (Глифада, Греция) 103:96

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Анадолу Эфес"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

"Реал" победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 октября 2025

"Реал" проиграл в Италии. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 октября 2025

Еврокубок. "Апоэль" победил в Германии