Сверхрезультативная игра в Клайпеде. Результаты матчей Еврокубка
время публикации: 08 октября 2025 г., 05:53 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 06:00
Состоялись матчи второго тура группового этапа Еврокубка.
Нептунас (Клайпеда, Литва) - Клуж-Напока (Румыния) 102:107
Редкий матч еврокубков, в котором оба соперника набрали более 100 очков.
Лидер румынской команды Дэрон Расселл набрал 37 очков и сделал 5 передач.
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Лондон Лайонс (Великобритания) 99:73
Самый результативный игрок матча - бывший центровой тель-авивского "Маккаби" Анте Жижич (Бешикташ) (17 + 5 подборов).
Ратиофарм (Ульм, Германия) - Паниониос (Глифада, Греция) 103:96
