Спорт
Спорт

"Реал" победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 03 октября 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 07:08
"Реал" победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Altaf Qadri

Начался второй тур основного этапа Евролиги.

Тель-авивский "Апоэль" сегодня вечером сыграет с "Анадолу Эфес", "Маккаби" - с "Парижем".

Бавария (Мюнхен, Германия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 97:88

Сербы выиграли первую четверть 28:24 и первую половину матча 55:50.

Но провалили третью четверть 16:27.

Защитник "Баварии" Андре Обст набрал 31 очко.

Форвард "Црвены Звезды" (1 сентября перешел из "Анадолу Эфес") набрал 27 очков и сделал 5 подборов.

Партизан (Белград, Сербия) - Олимпия (Милан, Италия) 80:78

Реал (Мадрид, Испания) - Олимпиакос (Афины, Греция) 89:77

"Олимпиакос" выиграл первую четверть 29:19.

После 20 минут 53:47, 30 - 69:64.

"Реал" провел невероятную последнюю четверть 25:8.

Спорт
