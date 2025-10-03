"Реал" победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 03 октября 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 07:08
Начался второй тур основного этапа Евролиги.
Тель-авивский "Апоэль" сегодня вечером сыграет с "Анадолу Эфес", "Маккаби" - с "Парижем".
Бавария (Мюнхен, Германия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 97:88
Сербы выиграли первую четверть 28:24 и первую половину матча 55:50.
Но провалили третью четверть 16:27.
Защитник "Баварии" Андре Обст набрал 31 очко.
Форвард "Црвены Звезды" (1 сентября перешел из "Анадолу Эфес") набрал 27 очков и сделал 5 подборов.
Партизан (Белград, Сербия) - Олимпия (Милан, Италия) 80:78
Реал (Мадрид, Испания) - Олимпиакос (Афины, Греция) 89:77
"Олимпиакос" выиграл первую четверть 29:19.
После 20 минут 53:47, 30 - 69:64.
"Реал" провел невероятную последнюю четверть 25:8.
Ссылки по теме