"Реал" проиграл в Италии. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 01 октября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 08:47
Стартовал основной этап Евролиги.
Дубай - Партизан (Белград, Сербия) 89:76
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпия (Милан, Италия) 82:92
Панатинаикос (Афины, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 87:79
Баскония (Витория, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 96:102
"Дабл-дабл" сделал лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков (24 + 13 подборов).
Виртус (Болонья, Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 74:68
