Спорт

"Реал" проиграл в Италии. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 01 октября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 08:47
"Реал" проиграл в Италии. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/John Locher

Стартовал основной этап Евролиги.

Дубай - Партизан (Белград, Сербия) 89:76

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпия (Милан, Италия) 82:92

Панатинаикос (Афины, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 87:79

Баскония (Витория, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 96:102

"Дабл-дабл" сделал лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков (24 + 13 подборов).

Виртус (Болонья, Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 74:68

