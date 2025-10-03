x
03 октября 2025
03 октября 2025
03 октября 2025
03 октября 2025
Спорт

Евролига. "Апоэль" победил "Анадолу Эфес"

Баскетбол
время публикации: 03 октября 2025 г., 22:56
Евролига. "Апоэль" победил "Анадолу Эфес"
AP Photo/Altaf Qadri

В матче второго тура основного этапа Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Анадолу Эфес" 87:81.

Матч по соображениям безопасности проходил в Подгорице, Черногория. Хозяином площадки считалась стамбульская команда.

Турки выиграли первую четверть и первую половину матча 22:21 и 46:35.

"Апоэль" все изменил в третьей четверти. После 30 минут счет 61:59 в пользу израильтян.

Самый результативный игрок матча - Джордан Лойд (Анадолу Эфес) (25 + 4 подбора).

Лучший в сставе "Апоэля" - Антонио Блэкни (17).

Спорт
