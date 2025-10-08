x
Спорт
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира будет судить израильский арбитр

Футбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 17:10
Отборочный матч чемпионата мира будет судить израильский арбитр
AP Photo/Luca Bruno

Отборочный матч чемпионата мира по футболу Австрия - Сан-Марино будет судить израильский арбитр Игаль Фрид.

Игра состоится завтра 9 октября в Вене.

33-летний арбитр в этом сезоне судил три матча Лиги Аль (в том числе знаковое противостояние хайфского и тель-авивского "Маккаби", которое завершилось вничью 1:1 5 октября) и два - Лиги Леумит.

Спорт
