Отборочный матч чемпионата мира будет судить израильский арбитр

Отборочный матч чемпионата мира по футболу Австрия - Сан-Марино будет судить израильский арбитр Игаль Фрид.

Игра состоится завтра 9 октября в Вене.

33-летний арбитр в этом сезоне судил три матча Лиги Аль (в том числе знаковое противостояние хайфского и тель-авивского "Маккаби", которое завершилось вничью 1:1 5 октября) и два - Лиги Леумит.