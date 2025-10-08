x
08 октября 2025
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Норвежцы опасаются из-за пропалестинских протестов

Футбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 09:00
Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Норвежцы опасаются из-за пропалестинских протестов
AP Photo/Czarek Sokolowski

В субботу, 11 октября, состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу Норвегия - Израиль.

В Норвегии проходят массовые акции в "поддержку палестинцев".

Норвежские футбольные власти опасаются, что массовые акции протеста могут привести к срыву матча и техническому поражению сборной Норвегии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации Карл-Петер Локен сказал "Было бы неправдой сказать, что я об этом не думаю". " Моя главная задача, как и наша в целом, — обеспечить проведение мероприятия. Создать для игроков благоприятные условия, чтобы они могли сосредоточиться только на спортивном аспекте, чтобы они победили и, возможно, впервые за 28 лет квалифицировались на чемпионат мира".

Норвежцы предпринимают беспрецедентные меры безопасности.

