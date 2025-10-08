Юношеский чемпионат мира по футболу. Украинцы проиграли сборной Испании

Первыми четвертьфиналистами юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили, стали сборные Испании и Мексики.

Испанцы победили сборную Украины 1:0.

Победный гол на 24-й минуте забил Пабло Гарсия (Бетис).

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча Колумбия - ЮАР.

Мексиканцы разгромили сборную Чили 4:1. В четвертьфинале они сыграют с победителем матча Аргентина - Нигерия.