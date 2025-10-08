x
08 октября 2025
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 09:00
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юношеский чемпионат мира по футболу. Украинцы проиграли сборной Испании

Футбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:57
Юношеский чемпионат мира по футболу. Украинцы проиграли сборной Испании
AP Photo/Andre Penner

Первыми четвертьфиналистами юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили, стали сборные Испании и Мексики.

Испанцы победили сборную Украины 1:0.

Победный гол на 24-й минуте забил Пабло Гарсия (Бетис).

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча Колумбия - ЮАР.

Мексиканцы разгромили сборную Чили 4:1. В четвертьфинале они сыграют с победителем матча Аргентина - Нигерия.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Победителями юношеского чемпионата Европы по футзалу стали португальцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 октября 2025

Чемпионат Испании по футболу: "Севилья" разгромила "Барселону"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

19-летний вратарь умер от травмы, полученной в матче чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

"Шахтер" победил в Шотландии. Результаты матчей Лиги конференций