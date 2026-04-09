Баскетбол. Умер бывший тренер ЦСКА, сборных Сербии и Черногории

8 апреля на 68-м году жизни умер известный баскетбольный тренер Душко Вуйошевич. сообщаю сербские СМИ.

В прошлом году он перенес пересадку почки.

Причиной смерти стала серьезная болезнь, вызвавшая осложнения с почками, сердцем и легкими.

Душко Вуйошевич был одним из ведущих специалистом сербского и европейского баскетбола.

Он тренировал клубы ОКК (Белград), "Партизан" (Белград), "Младость" (Земун), "Оксимеса" (Альболоте, Испания), "Црвена Звезда" (Белград), "Брешия" (Италия), "Пистоя" (Италия), "Пезаро" (Италия), "Раднички" (Белград), ЦСКА (Москва), "Лимож" (Франция).

Душко Вуйошевич тренировал сборные Сербии и Черногории, Черногории, Боснии и Герцеговины.

Он чемпион Югославии (СФРЮ) 1987 года, двукратный чемпион Югославии, трехкратный чемпион Сербии и Черногории, шестикратный чемпион Сербии, пятикратный чемпион Адриатической лиги, обладатель Кубка Корача (с "Партизаном" в 1989 году).

В 2009 году Душко Вуйошевич был признан лучшим тренером Евролиги.

Под его руководством сборная Югославии в 1988 году выиграла юниорский чемпионат Европы.